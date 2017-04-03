Кабмін затвердив середньостроковий план дій уряду до 2020 року (доповнено)

Під час презентації Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що середньостроковий план дій уряду передбачає 5 пріоритетних напрямків.

За словами очільника уряду, першим кроком є побудова сильної і конкурентної економіки. "Ми маємо забезпечити щорічне стале зростання не менше 4-5% валового внутрішнього продукту. Ми маємо відійти від сировинно-орієнтованого типу економіки", - наголосив він.

Іншим напрямком плану, зазначив В.Гройсман, є ефективне врядування. На переконання Прем'єра, в Україні неможливо якісно вирішувати питання розвитку країни, якщо не буде збудований сильний державний корпус. "Сильну державну службу, яка здатна адекватно сприймати виклики і ефективно управляти. Щоби влада почала надавати якісні послуги своїм громадянам", - уточнив очільник уряду.

Третім пріоритетним планом дій, сказав він, є розвиток людського капіталу, а також мінімізація бідності в Україні.

Ще одним з важливих кроків уряду, наголосив В.Гройсман, є верховенство права і боротьба з корупцією. "Зараз почався процес трансформації судових змін, він триватиме декілька років. Але я глибоко вірю в те, що при правильному підході, ми зможемо сформувати систему правосуддя таким чином, що вона буде доступною і справедливою", - вважає він.

Один з найважливіших напрямків, підкреслив він, - безпека і оборона. Прем'єр наголосив, що йдеться як про зовнішню, так і внутрішню оборону і безпеку.