Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Киев • УНН

 • 1112 просмотра

Кабинет министров Украины запускает проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до 31 декабря 2026 года. Проект предусматривает оказание медицинского ухода в больницах, общинах или дома с участием мультидисциплинарных команд.

Кабмин запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников Украины

Кабинет министров запускает пилотный проект долговременного медицинского ухода для защитников, который продлится до конца следующего года. В рамках проекта ветераны будут получать долговременный медицинский уход – в больницах, общинах или дома, с участием мультидисциплинарных команд врачей, медсестер, психологов и реабилитологов. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Подробности

Согласовано предложение Министерства по делам ветеранов относительно реализации до 31 декабря 2026 года экспериментального проекта по предоставлению услуг по долговременному медицинскому уходу отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Утвержден Порядок реализации экспериментального проекта

— сообщил Мельничук.

По его словам, целью реализации проекта является предоставление услуг по долговременному медицинскому уходу отдельным категориям лиц, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, с учетом их специфических потребностей, а также оценка предоставления услуг.

Предоставление услуг с учетом специфических потребностей пациентов будет включать:

проведение первичной оценки функционального состояния пациента по стандартизированным шкалам с определением уровня зависимости от посторонней помощи с последующим мониторингом не менее одного раза в неделю с соответствующим указанием результатов в медицинской документации;

наблюдение и сопровождение пациента с учетом состояния здоровья пациента, имеющихся хронических заболеваний, данных медицинской карты пациента, привлечение других необходимых специалистов для консультирования с указанием частоты их визитов;

осуществление ежедневного наблюдения за состоянием здоровья пациента, контроля приема лекарств, профилактики осложнений и инфекционных заболеваний, эффективного обезболивания, устранения или облегчения других симптомов заболевания, ухода за пролежнями;

обеспечение поддержки гигиены и сбалансированного питания; проведение поддерживающей реабилитации, психологической, социальной и духовной поддержки;

обеспечение непрерывности и преемственности медицинского ухода;

поддержка комфорта и физиологических потребностей пациента;

оказание помощи близким родственникам или законным представителям пациентов по организации домашнего ухода, обучению навыкам самообслуживания.

Дополнение

Правительство подало на рассмотрение Верховной Рады Программу деятельности Кабинета министров Украины. В частности, предусматривается обеспечение реализации комплексной программы поддержки ветеранов войны, которая будет предусматривать масштабирование сети центров предоставления услуг, развитие системы реабилитационных услуг, оказание финансовой поддержки, а также внедрение удобных цифровых сервисов для военнослужащих и ветеранов войны с использованием возможностей мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг (Дія).

Павел Башинский

