Кабмін запускає пілотний проєкт довготривалого медичного догляду для захисників України
Київ • УНН
Кабінет міністрів запускає пілотний проєкт довготривалого медичного догляду для захисників, який триватиме до кінця наступного року. У межах проєкту ветерани отримуватимуть довготривалий медичний догляд - у лікарнях, громадах або вдома, за участю мультидисциплінарних команд лікарів, медсестер, психологів і реабілітологів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Погоджено пропозицію Міністерства у справах ветеранів стосовно реалізації до 31 грудня 2026 року експериментального проекту щодо надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Затверджено Порядок реалізації експериментального проекту
За його словами, метою реалізації проекту є надання послуг з довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з урахуванням їх специфічних потреб, а також оцінка надання послуг.
Надання послуг з урахуванням специфічних потреб пацієнтів буде включати:
проведення первинної оцінки функціонального стану пацієнта за стандартизованими шкалами з визначенням рівня залежності від сторонньої допомоги з подальшим моніторингом не менше одного разу на тиждень з відповідним зазначенням результатів в медичній документації;
спостереження та супровід пацієнта із урахуванням стану здоровʼя пацієнта, наявних хронічних захворювань, даних медичної карти пацієнта, залучення інших необхідних фахівців для консультування із зазначенням частоти їх візитів;
здійснення щоденного нагляду за станом здоров’я пацієнта, контролю прийому ліків, профілактики ускладнень та інфекційних захворювань, ефективного знеболення, усунення або полегшення інших симптомів захворювання, догляду за пролежнями;
забезпечення підтримки гігієни та збалансованого харчування; проведення підтримуючої реабілітації, психологічної, соціальної та духовної підтримки;
забезпечення безперервності та наступності медичного догляду;
підтримка комфорту та фізіологічних потреб пацієнта;
надання допомоги близким родичам або законним представникам пацієнтів щодо організації домашнього догляду, навчання навичкам самообслуговування.
Доповнення
Уряд подав на розгляд Верховної Ради Програму діяльності Кабінету міністрів України. Зокрема, передбачається забезпечення реалізації комплексної програми підтримки ветеранів війни, яка передбачатиме масштабування мережі центрів надання послуг, розвиток системи реабілітаційних послуг, надання фінансової підтримки, а також запровадження зручних цифрових сервісів для військовослужбовців та ветеранів війни з використанням можливостей мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Дія).