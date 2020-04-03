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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61233 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам во время карантина

Киев  •  УНН

 • 26570 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины запретил поставщикам электроэнергии отключать от нее водоканалы и угольные шахты. Кроме того запрещается отключать от газоснабжения теплокоммунэнерго, а также теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Соответствующий запрет содержится в правительственном постановлении №255, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Запретить до 24 апреля 2020 года поставщикам электрической энергии, операторам систем распределения электрической энергии осуществлять отключения и ограничения ниже технологического минимума потребления электрической энергии предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения независимо от формы собственности, угледобывающих предприятий", - говорится в тексте постановления.

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Также запрещается поставщикам природного газа прекращать поставки следующего производителям тепловой и электрической энергии (прекращение обеспечения потребителя необходимыми подтвержденными объемами природного газа, непредставление оператору газотранспортной системы номинаций/реноминаций на транспортировку природного газа для удовлетворения потребностей потребителей и т.д.).

Напомним, Кабинет министров усилил меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Теперь в общественных местах нельзя находиться без маски или респиратора и документов, также запрещается передвижение группами более двух человек и посещение парков, скверов и прибрежных зон.

Украинские Национальные Новости

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