Кабмин запретил отключать электроснабжение водоканалам и шахтам во время карантина

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Кабинет министров Украины запретил поставщикам электроэнергии отключать от нее водоканалы и угольные шахты. Кроме того запрещается отключать от газоснабжения теплокоммунэнерго, а также теплоэлектростанции и теплоэлектроцентрали. Соответствующий запрет содержится в правительственном постановлении №255, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.