Кабмін заборонив відключати електропостачання водоканалам і шахтам під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Кабінет міністрів України заборонив постачальникам електроенергії відключати від неї водоканали та вугільні шахти. Окрім того забороняється відключати від газопостачання теплокомуненерго, а також теплоелектростанції та теплоелектроцентралі. Відповідна заборона міститься в урядовій постанові №255, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Заборонити до 24 квітня 2020 р. постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії здійснювати відключення та обмеження нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств”, — йдеться в тексті постанови.
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Також забороняється постачальникам природного газу припиняти постачання наступного виробникам теплової та електричної енергії (припинення забезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання оператору газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів та інше).
Нагадаємо, Кабінет міністрів посилив заходи для протидії поширенню коронавірусної інфекції. Тепер у громадських місцях не можна перебувати без маски чи респіратора та документів, також забороняється пересування групами понад дві особи та відвідування парків, скверів та прибережних зон.