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Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по спецсанкциям из-за агрессии РФ

Киев • УНН

 • 11251 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Кабинет министров Украины передал на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) за вооруженную агрессию Российской Федерации. Об этом говорится в распоряжении КМУ от 12 декабря №970-р, передает УНН.

Кабмин внес на рассмотрение СНБО предложения по спецсанкциям из-за агрессии РФ

“В связи с продолжающейся вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, содействием и финансированием ней террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленных человеческих жертв, реальных и потенциальных угроз национальным интересам, национальной безопасности и суверенитета Украины, согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О санкциях" одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению (для служебного пользования)”, - говорится в проекте документа.

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем “Азовский пакет санкций”.

Однако, для этого нужно внести изменения в законодательство.

Добавим, 3 декабря Генеральный прокурор Юрий Луценко направил Президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ.

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