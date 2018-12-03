В Україні сформували санкційний список через агресію РФ в Азові

“Вважаю за необхідне в установленому порядку винести на розгляд РНБО питання щодо застосування до окремих фізичних та юридичних осіб РФ персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема у вигляді блокування активів на території України”, — сказав Луценко в інтерв’ю одному з телеканалів, зазначила Сарган.

За її словами, Луценко також уточнив: “На мою думку, це блокування має бути терміном до деокупації нашої країни”.

Нагадаємо, рдвокат Микола Полозов так і не зміг потрапити до своїх підзахисних українських моряків, яких утримують в СІЗО “Лефортово” в Москві.

Як раніше повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” і буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя — з Чорного в Азовське море , також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв’язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО “Лефортово” з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні “Матроської тиші”. Україна пізніше підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.