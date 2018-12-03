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Адвоката так і не пустили до українських моряків в московському СІЗО

Адвоката так і не пустили до українських моряків в московському СІЗО

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Адвокат Микола Полозов так і не зміг потрапити до своїх підзахисних українських моряків, яких утримують в СІЗО "Лефортово" в Москві. Про це він повідомив в коментарі кореспонденту УНН.

"На жаль, ні", - відповів він на питання кореспондента, щодо того, чи вдалося йому зустрітися з моряками.

Раніше він написав, що Слідче управління ФСБ не приймає заяви від адвокатів. Направили в приймальню.

"Подав заяву про вступ у справу і допуск в СІЗО", - додав він.

Нагадаємо, на думку адвоката Полозова, на захоплених ФСБ РФ українських військовослужбовців, які в даний час перебувають в московському СІЗО "Лефортово", чинять психологічний тиск з метою отримання зізнань.

Поки немає інформації про те, хто є слідчим, також немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи до суду.

Як раніше повідомляв УНН, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море , також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів.

У зв'язку з цим в 10 областях України введено військовий стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що в московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна пізніше підтвердила інформацію про переправлення військових в Росію.

Українські Національні Новини

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