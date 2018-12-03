На украинских моряков в "Лефортово" оказывают давление - адвокат

"Ситуация очень простая: на военнопленных оказывается психологическое давление, их пытаются дезориентировать, они полностью отрезаны от внешнего мира, они не знают, что происходит снаружи", – сказал Полозов.

Адвокат считает, что ФСБ РФ "будет делать все, чтобы такая ситуация длилась как можно дольше", чтобы попытаться получить от украинских военных признательные показания.

Ранее в понедельник Николай Полозов, адвокат капитана малого бронированного артиллерийского катера "Бердянск" Дениса Гриценко, заявил, что органы государственной власти России препятствуют осуществлению защиты захваченных российскими силовиками украинских моряков.

"Утром сдал на имя начальника СИЗО заявление о допуске к подзащитному Денису Гриценко. Система работает в одностороннем режиме. Документы сдаются в окошко. Могут перезвонить и сообщить о решении, а могут не перезванивать и ответить через месяц почтой. В следственном управлении ФСБ не принимают никакие заявления от адвокатов и перенаправляют в общую приемную ФСБ на Лубянке. Сегодня я подам заявление и туда... Как и ожидалось, органы государственной власти и должностные лица в РФ чинят препятствия для осуществления надлежащей защиты военнопленных моряков", – написал Полозов.

Он добавил, что пока нет информации о том, кто является следователем, также нет сведений о передаче материалов уголовного дела в суд.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.