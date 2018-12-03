На українських моряків у "Лефортово" чинять тиск - адвокат

"Ситуація дуже проста: на військовополонених чиниться психологічний тиск, їх намагаються дезорієнтувати, вони повністю відрізані від зовнішнього світу, вони не знають, що відбувається зовні", - сказав Полозов.

Адвокат вважає, що ФСБ РФ "робитиме все, щоб така ситуація тривала якомога довше", щоб спробувати отримати від українських військових свідчення.

Раніше у понеділок Микола Полозов, адвокат капітана малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Дениса Гриценка, заявив, що органи державної влади Росії перешкоджають здійсненню захисту захоплених російськими силовиками українських моряків.

"Вранці здав на ім'я начальника СІЗО заяву про допуск до підзахисного Дениса Гриценка. Система працює в односторонньому режимі. Документи здаються у віконце. Можуть передзвонити і повідомити про рішення, а можуть не передзвонювати і відповісти через місяць поштою. У слідчому управлінні ФСБ не приймають жодних заяв від адвокатів і перенаправляють в загальну приймальню ФСБ на Луб'янці. Сьогодні я подам заяву і туди... Як і очікувалося, органи державної влади та посадові особи в РФ чинять перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених моряків", - написав Полозов.

Він додав, що поки немає інформації про те, хто є слідчим, також немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи до суду.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.