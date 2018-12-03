На українських моряків у "Лефортово" чинять тиск - адвокат

ukru
23 березня, 12:58 • 170538 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 440606 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 430036 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 416499 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 421387 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 309116 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 255262 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 497289 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 176498 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 426276 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
3 м/с
89 %
755 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

WP: Ізраїль розглядає можливість військової окупації Гази на кілька місяців

23 березня, 18:16 • 105801 перегляди
На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

На Одещині внаслідок вибуху у будівлі поліції отримали поранення троє правоохоронців

23 березня, 18:36 • 96413 перегляди
Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

Припинення війни в Україні буде покроковим: радник Трампа назвав етапи до мирної угоди

23 березня, 19:00 • 103383 перегляди
Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

Зеленський оцінив переговори зі США в Ер-Ріяді: розмова корисна, робота делегацій триває

23 березня, 19:12 • 92096 перегляди
США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

США проситимуть росію повернути українських дітей "як захід зміцнення довіри"

23 березня, 19:34 • 57061 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 415123 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 497289 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 426276 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 379183 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 327432 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 163266 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 160244 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 161036 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 155516 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 158971 перегляди
Актуальне
На українських моряків у "Лефортово" чинять тиск - адвокат

На українських моряків у "Лефортово" чинять тиск - адвокат

Київ • УНН

 • 10520 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На захоплених ФСБ РФ українських військовослужбовців, які наразі перебувають у московському СІЗО "Лефортово", чинять психологічний тиск з метою отримання зізнань. Про це в ефірі Крим.Реалії висловив російський адвокат Микола Полозов, коментуючи перешкоди, з якими стикаються адвокати українських військових при спробі отримати доступ до підзахисних, передає УНН.

"Ситуація дуже проста: на військовополонених чиниться психологічний тиск, їх намагаються дезорієнтувати, вони повністю відрізані від зовнішнього світу, вони не знають, що відбувається зовні", - сказав Полозов.

Адвокат вважає, що ФСБ РФ "робитиме все, щоб така ситуація тривала якомога довше", щоб спробувати отримати від українських військових свідчення.

Раніше у понеділок Микола Полозов, адвокат капітана малого броньованого артилерійського катера "Бердянськ" Дениса Гриценка, заявив, що органи державної влади Росії перешкоджають здійсненню захисту захоплених російськими силовиками українських моряків.

"Вранці здав на ім'я начальника СІЗО заяву про допуск до підзахисного Дениса Гриценка. Система працює в односторонньому режимі. Документи здаються у віконце. Можуть передзвонити і повідомити про рішення, а можуть не передзвонювати і відповісти через місяць поштою. У слідчому управлінні ФСБ не приймають жодних заяв від адвокатів і перенаправляють в загальну приймальню ФСБ на Луб'янці. Сьогодні я подам заяву і туди... Як і очікувалося, органи державної влади та посадові особи в РФ чинять перешкоди для здійснення належного захисту військовополонених моряків", - написав Полозов.

Він додав, що поки немає інформації про те, хто є слідчим, також немає відомостей про передачу матеріалів кримінальної справи до суду.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.36
Bitcoin
$86,547.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,048.10
Ethereum
$2,014.91