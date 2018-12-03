Адвоката так и не пустили к украинским морякам в московском СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Адвокат Николай Полозов так и не смог попасть к своим подзащитным украинским морякам, содержащимся в СИЗО "Лефортово" в Москве. Об этом он сообщил в комментарии корреспонденту УНН.
"К сожалению, нет", - ответил он на вопрос корреспондента, относительно того, удалось ли ему встретиться с моряками.
Ранее он написал, что Следственное управление ФСБ не принимает заявления от адвокатов. Направили в приёмную.
"Подал заявление о вступлении в дело и допуске в СИЗО", - добавил он.
Напомним, по мнению адвоката Полозова, на захваченных ФСБ РФ украинских военнослужащих, которые в настоящее время находятся в московском СИЗО "Лефортово", оказывают психологическое давление с целью получения признательных показаний.
Пока нет информации о том, кто является следователем, также нет сведений о передаче материалов уголовного дела в суд.
Как ранее сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.
В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.
24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.
В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию