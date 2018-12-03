В Украине сформировали санкционный список из-за агрессии РФ в Азове

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко направил президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, передает УНН.

"Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины", - сказал Луценко в интервью одному из телеканалов, отметила Сарган.

По ее словам, Луценко также уточнил: "По моему мнению, это блокировка должна быть сроком до деоккупации нашей страны".

Напомним, адвокат Николай Полозов так и не смог попасть к своим подзащитным украинским морякам, которых удерживают в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Как ранее сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина позже подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

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