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НБУ хоче змінити законодавство заради санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. НБУ через санкції пропонує зміни до чинного законодавства, повідомляє кореспондент УНН. 

НБУ хоче змінити законодавство заради санкцій

Пропозиція надійшла на ім'я Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі.

У реченні перераховуються наступні рекомендації НБУ для органів влади:

  • самостійно, або спільно з іншими санкціями застосовувати блокування активів;
  • створити державний механізм контролю застосування санкцій, а також використання при цьому практики і досвіду НБУ, органів державної влади інших країн, зокрема, США. Там був спеціально створений державний орган для застосування санкцій - офіс OFAC Державного казначейства США;
  • синхронізувати санкції з аналогічними діями Канади, ЄС і США для досягнення максимального ефекту.

Також Національний банк запропонував народним депутатам внести зміни в законодавство, які дозволять державним органам:

  • не застосовувати обмеження щодо отримання, обробки і передачі персональних даних про осіб, до яких застосовано санкції;
  • ввести правило "50 + 1", яке дозволить автоматично застосовувати санкції до фізичних або юридичних осіб, які володіють часткою в 50% і більше акцій (паїв).

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко вимагає більш рішучих заходів проти РФ , ніж "Азовський пакет санкцій".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Литві хочуть розширити санкції проти РФ через агресію в Азові

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