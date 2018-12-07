НБУ хоче змінити законодавство заради санкцій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. НБУ через санкції пропонує зміни до чинного законодавства, повідомляє кореспондент УНН.
Пропозиція надійшла на ім'я Голови Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Григорія Немирі.
У реченні перераховуються наступні рекомендації НБУ для органів влади:
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- самостійно, або спільно з іншими санкціями застосовувати блокування активів;
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- створити державний механізм контролю застосування санкцій, а також використання при цьому практики і досвіду НБУ, органів державної влади інших країн, зокрема, США. Там був спеціально створений державний орган для застосування санкцій - офіс OFAC Державного казначейства США;
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- синхронізувати санкції з аналогічними діями Канади, ЄС і США для досягнення максимального ефекту.
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Також Національний банк запропонував народним депутатам внести зміни в законодавство, які дозволять державним органам:
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- не застосовувати обмеження щодо отримання, обробки і передачі персональних даних про осіб, до яких застосовано санкції;
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- ввести правило "50 + 1", яке дозволить автоматично застосовувати санкції до фізичних або юридичних осіб, які володіють часткою в 50% і більше акцій (паїв).
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Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко вимагає більш рішучих заходів проти РФ , ніж "Азовський пакет санкцій".
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