В Литве хотят расширить санкции против РФ из-за агрессии в Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Литвы предлагает ввести ограничительные меры в отношении лиц, ответственных за акт агрессии в Керченском проливе и Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Литвы, передает УНН.
"6 декабря МИД Литвы обратилась в Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы с предложением ввести ограничительные меры к лицам, которые непосредственно участвовали в акте агрессии против украинских военных кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море 25 ноября этого года, а также к представителям военного руководства Российской Федерации, ответственного за этот акт", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, действия этих лиц являются грубым нарушением международного права и создают серьезную угрозу для международной и национальной безопасности Литвы. При этом МИД Литвы решительно осуждает действия России, что расширяет свою агрессию против Украины.
При этом внешнеполитическое ведомство отметило, что Литовская Республика "твердо и полностью" поддерживает независимость Украины, суверенитет и территориальную целостность страны, не признает незаконную аннексию Крымского полуострова, осуждает незаконное строительство Керченского моста и милитаризацию Азовского моря, блокирование украинских портов в Азовском море. Литовская Республика требует от Российской Федерации немедленно прекратить агрессивные действия против Украины, срочно освободить задержаные украинские суда и военнопленных - членов экипажа, а также восстановить бесперебойную навигацию в Азовском море.
Напомним, окончательный ответ США и ЕС на атаку России в Азовском море еще формируется и в арсенале американского правительства и их союзников остается еще немало рычагов давления на Россию. В частности, не исключено возможности ограничения права российских судов заходить в порты, как и "ядерную опцию" отключение России от SWIFT.
На полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ (г. Милан, Италия) министр Павел Климкин встретился с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Моґерини. Во время этой встречи стороны обсудили совместные действия по усилению санкций против России.