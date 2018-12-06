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У Литві хочуть розширити санкції проти РФ через агресію в Азові

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Литви пропонує ввести обмежувальні заходи щодо осіб, відповідальних за акт агресії в Керченській протоці та Чорному морі. Про це повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ Литви, передає УНН.

У Литві хочуть розширити санкції проти РФ через агресію в Азові

"6 грудня МЗС Литви звернулася до Департаменту міграції при Міністерстві внутрішніх справ Литви із пропозицією ввести обмежувальні заходи до осіб, які безпосередньо брали участь в акті агресії проти українських військових кораблів і їх екіпажів в Керченській протоці і Чорному морі 25 листопада цього року, а також до представників військового керівництва Російської Федерації, відповідального за цей акт", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у відомстві, дії цих осіб є грубим порушенням міжнародного права та створюють серйозну загрозу для міжнародної та національної безпеки Литви. При цьому МЗС Литви рішуче засуджує дії Росії, яка розширює свою агресію проти України.

При цьому зовнішньополітичне відомство зазначило, що Литовська Республіка "твердо і повністю" підтримує незалежність України, суверенітет і територіальну цілісність країни, не визнає незаконну анексію Кримського півострову, засуджує незаконне будівництво Керченського мосту і мілітаризацію Азовського моря, блокування українських портів у Азовському морі. Литовська Республіка вимагає від Російської Федерації негайно припинити агресивні дії проти України, терміново звільнити затримані українські судна і військовополонених - членів екіпажу, а також відновити безперебійну навігацію в Азовському морі.

Нагадаємо, остаточна відповідь США та ЄС на атаку Росії в Азовському морі ще формується і в арсеналі американського уряду та їхніх союзників залишається ще чимало важелів тиску на Росію. Зокрема, не виключено можливості обмеження права російських суден заходити в порти, як і "ядерну опцію" відключення Росії від SWIFT.

На полях 25-го Міністерського засідання ОБСЄ (м. Мілан, Італія) міністр Павло Клімкін зустрівся з Високим Представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Моґеріні. Під час цієї зустрічі сторони обговорили спільні дії щодо посилення санкцій проти Росії.

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