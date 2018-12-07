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НБУ хочет изменить законодательство ради санкций

Киев • УНН

 • 8478 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. НБУ из-за санкций предлагает изменения в действующее законодательство, сообщает корреспондент УНН. 

НБУ хочет изменить законодательство ради санкций

Предложение поступило на имя Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григория Немыри.

В предложении перечисляются следующие рекомендации НБУ для органов власти:

  • самостоятельно, либо совместно с другими санкциями применять блокирование активов;
  • создать государственный механизм контроля применения санкций, а также использования при этом практики и опыта НБУ, органов государственной власти других стран, в частности, США. Там был специально создан госорган для применения санкций – офис OFAC Государственного казначейства США;
  • синхронизировать санкции с аналогичными действиями Канады, ЕС и США для достижения максимального эффекта.

Также Национальный банк предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам:

  • не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных о лицах, к которым применены санкции;
  • ввести правило "50 + 1", которое позволит автоматически применять санкции к физическим или юридическим лицам, которые владеют долей в 50% и более акций (паев).

Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций".

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