НБУ хочет изменить законодательство ради санкций
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. НБУ из-за санкций предлагает изменения в действующее законодательство, сообщает корреспондент УНН.
Предложение поступило на имя Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григория Немыри.
В предложении перечисляются следующие рекомендации НБУ для органов власти:
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- самостоятельно, либо совместно с другими санкциями применять блокирование активов;
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- создать государственный механизм контроля применения санкций, а также использования при этом практики и опыта НБУ, органов государственной власти других стран, в частности, США. Там был специально создан госорган для применения санкций – офис OFAC Государственного казначейства США;
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- синхронизировать санкции с аналогичными действиями Канады, ЕС и США для достижения максимального эффекта.
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Также Национальный банк предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам:
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- не применять ограничения по получению, обработке и передаче персональных данных о лицах, к которым применены санкции;
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- ввести правило "50 + 1", которое позволит автоматически применять санкции к физическим или юридическим лицам, которые владеют долей в 50% и более акций (паев).
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Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко требует более решительных мер против РФ, чем "Азовский пакет санкций".
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