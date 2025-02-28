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Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Киев • УНН

 • 23369 просмотра

Правительство обновило порядок бронирования военнообязанных и критерии определения критически важных предприятий. Изменения касаются учета мобилизованных работников, сроков проверки и аннулирования отсрочки.

Кабмин внес изменения в порядок бронирования военнообязанных

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных и определения критически важных предприятий во время мобилизации и военного положения.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

Детали

Внесены изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, Критерии и порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил, других военных формирований в особый период

- сообщил Мельничук.

Правительство внесло следующие изменения:

  • учет мобилизованных работников - в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая;
  • неприменение к государственным органам требования о 72-часовой проверке сведений о работнике при его бронировании;
  • уменьшение до 5 дней срока для аннулирования отсрочки работников предприятий, учреждений, организаций;
  • для определения предприятий критически важными будет применяться месячный период расчета средней заработной платы.

Определена задача Пенсионному фонду и Минцифры в течение месяца обеспечить электронное информационное взаимодействие между реестром застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования и Единым государственным веб-порталом электронных услуг относительно соответствия условиям относительно размера начисленной заработной платы военнообязанных работников за определенный период

- добавляет Мельничук.

Напомним,

Срок перебронирования военнообязанных работниковв, который истекает 28 февраля, продлили до 31 марта.

Павел Башинский

Павел Башинский

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