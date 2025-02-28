Кабмін вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних
Київ • УНН
Уряд оновив порядок бронювання військовозобов'язаних та критерії визначення критично важливих підприємств. Зміни стосуються врахування мобілізованих працівників, строків перевірки та анулювання відстрочки.
Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних та визначення критично важливих підприємств під час мобілізації та воєнного стану.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає УНН.
Деталі
Внесено зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань в особливий період
Уряд вніс наступні зміни:
- врахування мобілізованих працівників – до загальної кількості осіб, що підлягають бронюванню, включатимуть працівників, призваних на службу після 18 травня;
- незастосування до державних органів вимоги щодо 72-годинної перевірки відомостей про працівника під час його бронювання;
- зменшення до 5 днів строку для анулювання відстрочки працівників підприємств, установ, організацій;
- для визначення підприємств критично важливими застосовуватиметься місячний період розрахунку середньої заробітної плати.
Визначено завдання Пенсійному фонду та Мінцифри протягом місяця забезпечити електронну інформаційну взаємодію між реєстром застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та Єдиним державним веб-порталом електронних послуг щодо відповідності умовам стосовно розміру нарахованої заробітної плати військовозобов’язаних працівників за визначений період
Нагадаємо
Термін перебронювання військовозобов'язаних працівників, який спливає 28 лютого, продовжили до 31 березня.