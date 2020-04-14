Кабмин выделил более сотни миллионов на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и последствий ЧС

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров принял распоряжение о выделении 100 млн грн, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций, а также на мероприятия, связанные с пожарами в зоне отчуждения выделено почти 45 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.