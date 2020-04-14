Кабмин выделил более сотни миллионов на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и последствий ЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Кабинет министров принял распоряжение о выделении 100 млн грн, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для предотвращения последствий чрезвычайных ситуаций, а также на мероприятия, связанные с пожарами в зоне отчуждения выделено почти 45 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Кабмин на своем внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в зоне отчуждения и для осуществления мероприятий, связанных с чрезвычайными ситуациями. В частности, принято распоряжение о выделении 100 млн грн Министерству внутренних дел, которые будут направлены Государственной службе по чрезвычайным ситуациям для осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.
Также правительство приняло распоряжение о выделении Министерству энергетики и защиты окружающей среды 44,9 млн грн (для Госагентства лесных ресурсов - 10,1 млн грн и Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения - 34,8 млн грн) для осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения и зоне обязательного отселения.
Напомним, по состоянию на 7 часов 14 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается тушение пожаров на территории Корогодского, Детяткивского, Паришивского и Денисовецкого лесничеств.