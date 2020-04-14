Кабмін виділив понад сотню мільйонів на ліквідацію пожежі в зоні відчуження та наслідків НС
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про виділення 100 млн грн, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій для запобігання наслідків надзвичайних ситуацій, також на заходи, пов’язані з пожежами в зоні відчуження виділено майже 45 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кабміну.
“Кабмін на своєму позачерговому засіданні прийняв рішення про виділення додаткових коштів на ліквідацію пожежі у зоні відчуження та для здійснення заходів, пов’язаних з надзвичайними ситуаціями. Зокрема, ухвалено розпорядження про виділення 100 млн грн Міністерству внутрішніх справ, які будуть направлені Державній службі з надзвичайних ситуацій для здійснення заходів, пов’язаних із запобіганням та ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій”, — йдеться у повідомленні.
Також уряд ухвалив розпорядження про виділення Міністерству енергетики та захисту довкілля 44,9 млн грн (для Держагентства лісових ресурсів — 10,1 млн грн та Держагентства України з управління зоною відчуження — 34,8 млн грн) для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження та зоні обов’язкового відселення.
Нагадаємо, станом на 7 годину 14 квітня у Чорнобильскій зоні відчуження продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.