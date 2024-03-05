Правительство уволило заместителя главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Евгений Кузькин занимал должность заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры с 27 января 2023 г. В середине января 2023 года Кабинет министров создал Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. До этого Евгений Кузькин занимал должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Напомним,

1 марта, Кабинет Министров во время заседания поддержал увольнение Инны Солодки с должности госсекретаря министерства здравоохранения, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, выступавших против этого.