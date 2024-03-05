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Правительство уволило заместителя главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Правительство уволило заместителя главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 16:12  •  9722 просмотра

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Кабинет Министров уволил заместителя председателя Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры, который занимал эту должность с января.

Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Детали

Евгений Кузькин занимал должность заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры с 27 января 2023 г. В середине января 2023 года Кабинет министров создал Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. До этого Евгений Кузькин занимал должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Напомним,

1 марта, Кабинет Министров во время заседания поддержал увольнение Инны Солодки с должности госсекретаря министерства здравоохранения, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Бывшего главного редактора санкционированного пророссийского телеканала назначили руководителем отдела коммуникаций Министерства здравоохранения Украины, что повлекло отставку сотрудников, выступавших против этого.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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