Правительство уволило заместителя главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры
Киев • УНН
Кабинет Министров уволил заместителя председателя Государственного агентства по вопросам восстановления и развития инфраструктуры, который занимал эту должность с января.
Кабинет Министров уволил Евгения Кузькина с должности заместителя председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Детали
Евгений Кузькин занимал должность заместителя Председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры с 27 января 2023 г. В середине января 2023 года Кабинет министров создал Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины. До этого Евгений Кузькин занимал должность председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Напомним,
1 марта, Кабинет Министров во время заседания поддержал увольнение Инны Солодки с должности госсекретаря министерства здравоохранения, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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