Уряд звільнив заступника голови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури
Київ • УНН
Кабінет Міністрів звільнив заступника голови Державного агентства з питань відновлення та розвитку інфраструктури, який обіймав цю посаду з січня.
Кабінет Міністрів звільнив Євгена Кузькіна з посади заступника голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Про це передає УНН із посиланням на представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Деталі
Євген Кузькін обіймав посаду заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури з 27 січня 2023 р. У середині січня 2023 року Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України. До цього Євген Кузькін займав посаду голови Державного агентства автомобільних доріг України.
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