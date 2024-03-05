"Центр громадського здоров’я" призначив на керівну посаду колишню шеф-редакторку каналу Медведчука
Київ • УНН
Колишнього головного редактора санкціонованого проросійського телеканалу призначили керівником відділу комунікацій Міністерства охорони здоров'я України, що спричинило відставку співробітників, які виступали проти цього.
Керівницею відділу комунікацій державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я призначили Дар'ю Гордійко, колишню шеф-редакторку підсанкційного проросійського телеканалу ZIK. Про це повідомила одна з п'яти комунікаційниць відомства, які звільнилися після цього призначення, Антоніна Доломанжи, передає УНН.
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Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням
У 2019 році випусковий редактор ZIK Ігор Кримов повідомив, що Гордійко заборонила висвітлювати акцію протесту на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, голову Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.
Джерела повідомляли, що на ZIK у 2019-му з'явився так званий блекліст – список людей, яких не можна показувати в ефірі, котрий представила першого ж дня нова шеф-редакторка Гордійко.
Звісно, призначення на посади таких людей не заборонені законом. Але робота у державній установі людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає доволі багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Адже діяльність цієї людини, зокрема, й підготувала підґрунтя до повномасштабного вторгнення Росії
Вона зазначила, що разом з колегами намагалася донести керівництву ЦГЗ "неприпустимість та абсурдність" перебування Гордійко на керівній посаді у держустанові під час війни з РФ.
За її словами, керівництво не захотіло слухати співробітниць, мотивувавши це тим, що "ЦГЗ – аполітична організація" й "минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять".
Після цього всі комунікаційники відділу ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ, повідомила Доломанжи.
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