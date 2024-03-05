"Центр громадського здоров’я" призначив на керівну посаду колишню шеф-редакторку каналу Медведчука

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 8970 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 70031 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 154863 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 151784 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 125591 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 133901 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 85711 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93370 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98973 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89758 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.9м/с
61%
Популярнi новини

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14752 перегляди

У Сумах 99 постраждалих після ракетного удару рф, серед них 11 дітей

13 квітня, 13:24 • 7856 перегляди

Спалах ящуру в Центральній Європі: країни закривають кордони для стримування вірусу

13 квітня, 13:46 • 9994 перегляди

Макрон засудив ракетні удари по Сумах: “тільки росія продовжує цю війну”

13 квітня, 13:53 • 5976 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

13 квітня, 15:31 • 5004 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 151786 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 223639 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 373178 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 309261 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 417348 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 2586 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 14782 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31733 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28526 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 125593 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

"Центр громадського здоров’я" призначив на керівну посаду колишню шеф-редакторку каналу Медведчука

Київ • УНН

 • 55301 перегляди

Колишнього головного редактора санкціонованого проросійського телеканалу призначили керівником відділу комунікацій Міністерства охорони здоров'я України, що спричинило відставку співробітників, які виступали проти цього.

"Центр громадського здоров’я" призначив на керівну посаду колишню шеф-редакторку каналу Медведчука

Керівницею відділу комунікацій державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я призначили Дар'ю Гордійко, колишню шеф-редакторку підсанкційного проросійського телеканалу ZIK. Про це повідомила одна з п'яти комунікаційниць відомства, які звільнилися після цього призначення, Антоніна Доломанжи, передає УНН.

Деталі

Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням

зазначила Доломанжи.

У 2019 році випусковий редактор ZIK Ігор Кримов повідомив, що Гордійко заборонила висвітлювати акцію протесту на Майдані Незалежності проти реєстрації кандидатами в депутати проросійського пропагандиста Анатолія Шарія та Андрія Клюєва, голову Адміністрації президента-утікача Віктора Януковича.

Джерела повідомляли, що на ZIK у 2019-му з'явився так званий блекліст – список людей, яких не можна показувати в ефірі, котрий представила першого ж дня нова шеф-редакторка Гордійко.

Звісно, призначення на посади таких людей не заборонені законом. Але робота у державній установі людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає доволі багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Адже діяльність цієї людини, зокрема, й підготувала підґрунтя до повномасштабного вторгнення Росії

написала Доломанжи.

Вона зазначила, що разом з колегами намагалася донести керівництву ЦГЗ "неприпустимість та абсурдність" перебування Гордійко на керівній посаді у держустанові під час війни з РФ.

За її словами, керівництво не захотіло слухати співробітниць, мотивувавши це тим, що "ЦГЗ – аполітична організація" й "минуле та політичні погляди цієї людини керівництво не цікавлять".

Після цього всі комунікаційники відділу ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ, повідомила Доломанжи.

медведчук став новим бенефіціаром економіки окупованої Донеччини - росЗМІ21.12.23, 20:16 • 31497 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаМультимедіа
Brent
$65.29
Bitcoin
$83,601.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.45
Ethereum
$1,593.59