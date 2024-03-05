"Центр громадського здоров’я" призначив на керівну посаду колишню шеф-редакторку каналу Медведчука

Керівницею відділу комунікацій державної установи "Центр громадського здоров’я" при Міністерстві охорони здоров’я призначили Дар'ю Гордійко, колишню шеф-редакторку підсанкційного проросійського телеканалу ZIK. Про це повідомила одна з п'яти комунікаційниць відомства, які звільнилися після цього призначення, Антоніна Доломанжи, передає УНН.

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Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі проросійської пропагандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням