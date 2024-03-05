"Центр общественного здоровья" назначил на руководящую должность бывшего шеф-редактора канала Медведчука

Руководителем отдела коммуникаций государственного учреждения "Центр общественного здоровья" при Министерстве здравоохранения назначили Дарью Гордейко, бывшего шеф-редактора подсанкционного пророссийского телеканала ZIK. Об этом сообщила одна из пяти коммуникационщиц ведомства, которые уволились после этого назначения, Антонина Доломанжи, передает УНН.

Детали

Одна ее должность уже свидетельствует о том, что человек явно был не только в курсе пророссийской пропагандистской политики канала, но и непосредственно руководил ее воплощением отметила Доломанжи.

В 2019 году выпускающий редактор ZIK Игорь Крымов сообщил, что Гордейко запретила освещать акцию протеста на Майдане Независимости против регистрации кандидатами в депутаты пророссийского пропагандиста Анатолия Шария и Андрея Клюева, главу Администрации президента-беглеца Виктора Януковича.

Источники сообщали, что на ZIK в 2019-м появился так называемый блеклист - список людей, которых нельзя показывать в эфире, который представила в первый же день новый шеф-редактор Гордейко.

Конечно, назначение на должности таких людей не запрещены законом. Но работа в государственном учреждении человека, который работал на пророссийскую пропаганду, вызывает довольно много вопросов к этому учреждению и политике его руководства. Ведь деятельность этого человека, в частности, и подготовила почву для полномасштабного вторжения России написала Доломанжи.

Она отметила, что вместе с коллегами пыталась донести руководству ЦОС "недопустимость и абсурдность" пребывания Гордейко на руководящей должности в госучреждении во время войны с РФ.

По ее словам, руководство не захотело слушать сотрудниц, мотивировав это тем, что "ЦОС - аполитичная организация" и "прошлое и политические взгляды этого человека руководство не интересуют".

После этого все коммуникационщики отдела приняли решение об увольнении из ЦОС, сообщила Доломанжи.

медведчук стал новым бенефициаром экономики оккупированной Донетчины - росСМИ