Уряд звільнив Солодку з посади держсекретаря МОЗ - нардеп
Київ • УНН
Кабінет Міністрів звільнив Інну Солодку з посади державного секретаря міністерства охорони здоров'я 1 березня.
Сьогодні, 1 березня, Кабінет Міністрів під час засідання підтримав звільнення Інни Солодки з посади держсекретаря міністерства охорони здоров'я, повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
Кабінет міністрів звільнив Інну Солодку з посади держсекретаря МОЗ
Доповнення
Кабінет міністрів затвердив Інну Солодку на посаді держсекретаря МОЗ у грудні 2019 року. До цього вона пару місяців виконувала обов'язки державного секретаря відомства.
З 2003 по 2013 рік працювала у міністерстві юстиції України. Протягом 2013-2015 років обіймала посаду керівника служби – головного радника голови Вищої ради юстиції України. З квітня 2015 року по вересень 2019 року вона працювала в Державній служби з питань геодезії, картографії та кадастру.
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