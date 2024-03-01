Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп

Сегодня, 1 марта, Кабинет Министров во время заседания поддержал увольнение Инны Солодки с должности госсекретаря министерства здравоохранения, сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.

Кабинет министров уволил Инну Солодкую с должности госсекретаря Минздрава - написал Гончаренко в соцсетях.

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Кабинет министров утвердил Инну Солодку в должности госсекретаря Минздрава в декабре 2019 года. До этого она пару месяцев исполняла обязанности государственного секретаря ведомства.

С 2003 по 2013 год работала в министерстве юстиции Украины. В течение 2013-2015 годов занимала должность руководителя службы - главного советника председателя Высшего совета юстиции Украины. С апреля 2015 года по сентябрь 2019 года она работала в Государственной службе по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

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