Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
  •  133316 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
  •  151392 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
  •  140256 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

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Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  143471 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  148067 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  164089 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  170234 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
28.02.24  •  161193 просмотра

Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабинет Министров уволил Инну Солодку с должности государственного секретаря министерства здравоохранения 1 марта.

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В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя

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В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя

Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия

Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.

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Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине

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Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.

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Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.

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В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф

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Китай призывает ядерные державы поддерживать стратегическую стабильность и решать вопросы путем диалога в ответ на ядерные угрозы птина.

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"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина

15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.

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15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов

россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов

россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.

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россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов