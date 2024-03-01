Правительство уволило Солодку с должности госсекретаря Минздрава - нардеп
Кабинет Министров уволил Инну Солодку с должности государственного секретаря министерства здравоохранения 1 марта.
В ГУР подтвердили атаку на вражеский "Панцирь С-1": комплекс выведен из строя
Украинская атака вблизи села Головчино в Белгородской области вывела из строя российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С-1".
Заместитель Столтенберга о ядерных угрозах путина: это часть психологического давления, НАТО не видит непосредственной угрозы применения рф этого оружия
Заместитель Генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что россия использует ядерные угрозы для запугивания, НАТО не видит непосредственной угрозы применения россией этого оружия, хотя такие заявления подрывают доверие.
Министры финансов G20 не согласовали совместное заявление из-за разногласий в формулировках относительно войны рф в Украине
Встреча министров финансов G20 в Бразилии завершилась без совместного заявления из-за разногласий между странами относительно оценки войны в Украине и ее влияния на мировую экономику.
На Авдеевском направлении враг имеет некоторые локальные успехи, впрочем ВСУ кое-где восстанавливают утраченные позиции - Тарнавский
Российские военные усилили обстрелы на Авдеевском направлении, достигнув определенных локальных успехов, но украинские войска кое-где возвращают утраченные позиции.
Украина прошла зиму на газе собственной добычи - Чернышов
Глава НАК "Нефтегаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что в этом году Украине впервые удалось пройти зиму, пользуясь только газом собственной добычи.
В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф
Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.
"Ядерную войну невозможно выиграть или вести": Китай ответил на ядерные запугивания путина
Китай призывает ядерные державы поддерживать стратегическую стабильность и решать вопросы путем диалога в ответ на ядерные угрозы птина.
15 лет тюрьмы получил агент фсб, который под видом инструктора бывал на полигонах и собирал данные о размещении складов
Агента фсб, который шпионил на украинских военных полигонах под видом инструктора, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену и незаконное хранение боеприпасов.
россия привлекла к спецоперации "Майдан-3" суркова и кириенко - Юсов
россия поручила бывшему помощнику путина владиславу суркову и заместителю главы администрации кремля сергею кириенко распространять российское влияние в Украине и дестабилизировать ситуацию в стране.