Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова

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Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных
10:59 • 14800 просмотра

Направление на ВВК разрешили получать онлайн: что изменится для военнообязанных

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Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог
10:33 • 28860 просмотра

Как правильно есть сладкое и как его выбирать: ответила нутрициолог

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План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф
07:16 • 92062 просмотра

План Трампа для завершения войны в Украине: что известно о методах давления на рф

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АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист
27 января, 16:32 • 122300 просмотра

АРМА может скрывать неудобную информацию ради демонстрации эффективности - юрист

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Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности
27 января, 13:45 • 166881 просмотра

Клуб белого бизнеса Гетманцева: угроза для экономики и нацбезопасности

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля
27 января, 12:31 • 136457 просмотра

Официально: ЕС продлил экономические санкции против рф до конца июля

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы
27 января, 11:53 • 133471 просмотра

Когда украинцы смогут начать накопления для пенсии - Минсоц раскрыл планы

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Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля
27 января, 10:25 • 126495 просмотра

Время для роста: гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 января – 2 февраля

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Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону
27 января, 09:50 • 117103 просмотра

Эксперт о беларуси: там идет трансформация системы власти, но не в демократическую сторону

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НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК
27 января, 07:50 • 113432 просмотра

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова

Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова

Киев  •  УНН

 • 5113 просмотра

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Дмитрий Клименков уволен с должности заместителя Министра обороны Украины. Это решение связано с вопросами закупок оружия, о чем ранее анонсировал министр Рустем Умеров.

Дмитрий Клименков уволен с должности заместителя министра обороны Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», - написал Мельничук.

Ранее

Министр обороны Украины Рустем Умеров из-за связанных в том числе с закупками оружия вопросов анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководителя Агентства оборонных закупок. По его словам, он подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а министерство также решило не продлевать контракт с Мариной Безруковой.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
ukrainaУкраина

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