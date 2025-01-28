Кабмин уволил заместителя министра обороны после заявления Умерова
Киев • УНН
Дмитрий Клименков уволен с должности заместителя Министра обороны Украины. Это решение связано с вопросами закупок оружия, о чем ранее анонсировал министр Рустем Умеров.
Дмитрий Клименков уволен с должности заместителя министра обороны Украины, сообщил во вторник представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
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«Кабинетом министров Украины уволен Клименков Дмитрий Олегович с должности заместителя министра обороны Украины», - написал Мельничук.
Ранее
Министр обороны Украины Рустем Умеров из-за связанных в том числе с закупками оружия вопросов анонсировал увольнение своего заместителя и смену руководителя Агентства оборонных закупок. По его словам, он подал в Кабмин представление на увольнение своего заместителя Дмитрия Клименкова, а министерство также решило не продлевать контракт с Мариной Безруковой.