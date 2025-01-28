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Кабмін звільнив заступника міністра оборони після заяви Умєрова

Кабмін звільнив заступника міністра оборони після заяви Умєрова

Київ • УНН

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Дмитра Кліменкова звільнено з посади заступника Міністра оборони України. Це рішення пов'язане з питаннями закупівель зброї, про що раніше анонсував міністр Рустем Умєров.

Дмитра Кліменкова звільнено з посади заступника міністра оборони України, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Кабінетом міністрів України звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України", - написав Мельничук.

Раніше

Міністр оборони України Рустем Умєров через пов'язані у тому числі із закупівлями зброї питання анонсував звільнення свого заступника та зміну керівниці Агентства оборонних закупівель. З його слів, він подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а міністерство також вирішило не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
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