Кабмін звільнив заступника міністра оборони після заяви Умєрова

Дмитра Кліменкова звільнено з посади заступника міністра оборони України, повідомив у вівторок представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram, пише УНН.

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"Кабінетом міністрів України звільнено Кліменкова Дмитра Олеговича з посади заступника міністра оборони України", - написав Мельничук.

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Міністр оборони України Рустем Умєров через пов'язані у тому числі із закупівлями зброї питання анонсував звільнення свого заступника та зміну керівниці Агентства оборонних закупівель. З його слів, він подав до Кабміну подання на звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, а міністерство також вирішило не продовжувати контракт із Мариною Безруковою.