Кабмин требует повторно подать кандидатуры на должность директора БЭБ
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины обратился в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины. Правительство просит повторно подать не более двух кандидатур, которые будут соответствовать всем требованиям, включая критерии безопасности.
Кабинет Министров Украины на заседании решил обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности, передает УНН.
Детали
Кабинет Министров Украины на очередном заседании рассмотрел представление Комиссии по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины относительно назначения на должность директора БЭБ.
Правительством также были изучены дополнительные материалы, предоставленные в частности Службой безопасности Украины, которые касаются вопросов национальной безопасности и содержат соответствующие оценки безопасности.
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По результатам всестороннего рассмотрения представленных материалов и с учетом составляющей безопасности, члены Кабинета Министров Украины единогласно приняли решение обратиться в Комиссию по отбору Директора Бюро экономической безопасности Украины с предложением повторно подать не более двух кандидатур, которые будут отвечать всем установленным требованиям, включая критерии безопасности
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