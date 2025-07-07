Кабмін вимагає повторно подати кандидатури на посаду директора БЕБ

Кабінет Міністрів України на засіданні вирішив звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії, передає УНН.

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Кабінет Міністрів України на черговому засіданні розглянув подання Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України щодо призначення на посаду директора БЕБ.

Урядом також було вивчено додаткові матеріали, надані зокрема Службою безпеки України, які стосуються питань національної безпеки та містять відповідні безпекові оцінки.

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За результатами всебічного розгляду поданих матеріалів та з урахуванням безпекової складової, члени Кабінету Міністрів України одноголосно прийняли рішення звернутися до Комісії з добору Директора Бюро економічної безпеки України з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії - йдеться у повідомленні Кабміну в Telegram-каналі.

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