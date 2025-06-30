Подання на призначення Цивінського головою БЕБ офіційно внесли до уряду - нардеп

Подання від конкурсної комісії щодо призначення Олександра Цивінського очільником Бюро економічної безпеки внесено до уряду, уряд має 10 днів на призначення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у понеділок, пише УНН.

Офіційно повідомляємо, що подання від конкурсної комісії на призначення головою БЕБ Олександра Цивінського внесено до уряду. Всі формальності виконані - написав Железняк.

Зі слів нардепа, за законом в уряду є 10 днів з цього моменту на призначення.

Нагадаємо

24 червня повідомлялося, що конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський.

Доповнення

У червні минулого року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Законопроєкт передбачає обовʼязкову переатестацію співробітників. Також, згідно з документом, визначальний голос при відборі та переатестації співробітників БЕБ матимуть міжнародні партнери.

У січні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про БЕБ. У травні того року Кабмін ухвалив постанову про утворення БЕБ. З 2021 року по 2023 рік БЕБ очолював Вадим Мельник. Після Мельника БЕБ в статусі в.о. очолювали Андрій Пащук та Едуард Федоров. У квітні минулого року Кабмін призначив в.о. директора БЕБ Сергія Перхуна до призначення в установленому порядку директора БЕБ, але не більш як на один рік, тобто до 9 квітня 2025 року.

У грудні минулого року комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки оголосила про умови і строки подачі документів. Документи можна було подати до 24 січня.