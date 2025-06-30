Представление на назначение Цывинского главой БЭБ официально внесено в правительство — нардеп

Представление конкурсной комиссии о назначении Александра Цивинского главой Бюро экономической безопасности внесено в правительство, правительство имеет 10 дней на назначение, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в понедельник, пишет УНН.

Официально сообщаем, что представление от конкурсной комиссии на назначение председателем БЭБ Александра Цивинского внесено в правительство. Все формальности выполнены - написал Железняк.

По словам нардепа, по закону у правительства есть 10 дней с этого момента на назначение.

Напомним

24 июня сообщалось, что конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский.

Дополнение

В июне прошлого года Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за законопроект № 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности (БЭБ). Законопроект предусматривает обязательную переаттестацию сотрудников. Также, согласно документу, определяющий голос при отборе и переаттестации сотрудников БЭБ будут иметь международные партнеры.

В январе 2021 года Верховная Рада приняла закон о БЭБ. В мае того года Кабмин принял постановление об образовании БЭБ. С 2021 года по 2023 год БЭБ возглавлял Вадим Мельник. После Мельника БЭБ в статусе и.о. возглавляли Андрей Пащук и Эдуард Федоров. В апреле прошлого года Кабмин назначил и.о. директора БЭБ Сергея Перхуна до назначения в установленном порядке директора БЭБ, но не более чем на один год, то есть до 9 апреля 2025 года.

В декабре прошлого года комиссия по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности объявила об условиях и сроках подачи документов. Документы можно было подать до 24 января.