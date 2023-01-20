Кабмин создал Правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы в Броварах

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«Создана Правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы вертолета EC 225 LP, произошедшей 18.01.2023 в г. Броварах Киевской области, и утвержден персональный состав этой комиссии», - написал Мельничук.

По его словам, Правительственной комиссии поручено подать КМУ до 18 февраля отчет о результатах расследования причин авиакатастрофы вертолета ЕС 225 LP и принятых мерах.

«Рекомендовано Национальному бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами провести в установленном порядке техническое расследование соответствующей авиакатастрофы», - отметил Мельничук.

Ранее

В состав специальной рабочей группы, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах, войдут и.о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

Церемония прощания с руководством Министерства внутренних дел и экипажем вертолета, которые трагически погибли в Броварах во время авиакатастрофы, состоится в субботу, 21 января в Национальном центре “Украинский дом”.