Кабмін створив Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи в Броварах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Кабінет міністрів України утворив Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота в Броварах внаслідок якої загинуло керівництво МВС. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, пише УНН.
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«Утворено Урядову комісію з розслідування причин авіакатастрофи вертольота EC 225 LP, що сталася 18.01.2023 у м. Броварах Київської області, та затверджено персональний склад цієї комісії», - написав Мельничук.
За його словами, Урядовій комісії доручено подати КМУ до 18 лютого звіт про результати розслідування причин авіакатастрофи вертольота ЕС 225 LP та вжиті заходи.
«Рекомендовано Національному бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами провести в установленому порядку технічне розслідування відповідної авіакатастрофи», - зазначив Мельничук.
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До складу спеціальної робочої групи, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах, увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.
Контекст
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.
Церемонія прощання з керівництвом Міністерства внутрішніх справ та екіпажем гвинтокрила, які трагічно загинули у Броварах під час авіакатастрофи, відбудеться у суботу, 21 січня у Національному центрі “Український дім”.