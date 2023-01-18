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В.о. глави МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств: хто у спецгрупі для розслідування трагедії у Броварах

Київ • УНН

 • 553325 перегляди

КИЇВ. 18 січня. УНН. До складу спеціальної робочої групи, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах, увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств. Про це у Telegram повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.

В.о. глави МВС, керівник ДСНС та представники інших міністерств: хто у спецгрупі для розслідування трагедії у Броварах

Цитата

"На позачерговому засіданні Уряд доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств", - написав Шмигаль.

Додамо

За його словами, зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. 

Також Шмигаль наголосив, що розслідування займе деякий час, а тому "ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків".

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Раніше

18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

Національна поліція України закликає очевидців авіакатастрофи у Броварах звернутися на спецлінію 102 або підійти до будь-якого поліцейського, який працює зараз на місці події.

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