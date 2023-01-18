И.о. главы МВД, руководитель ГСЧС и представители других министерств: кто в спецгруппе для расследования трагедии в Броварах

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"На внеочередном заседании Правительство поручило в рамках Государственной комиссии ТЭБ и ЧС создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль расследование трагедии в Броварах. В состав группы войдут и. о. министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств", - написал Шмыгаль.

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По его словам, сейчас на месте работают все службы, чтобы пошагово, детально выяснить причины падения вертолета.

Также Шмыгаль отметил, что расследование займет некоторое время, а потому "мы призываем пока избегать тех или иных теорий, спекуляций и дождаться официальных комментариев и выводов".

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Ранее

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

Национальная полиция Украины призывает очевидцев авиакатастрофы в Броварах обратиться на спецлинию 102 или подойти к любому полицейскому, который работает сейчас на месте происшествия.