Кабмин сегодня отменит более 300 актов по регуляции деятельности бизнеса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Кабинет министров Украины сегодня отменит более 300 актов регуляции деятельности бизнеса, а также одобрит новый дерегуляционный пакет. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства с участием бизнеса и контролирующих органов, передает корреспондент УНН.
Премьер напомнил, что в 2016 году правительство отменило 367 различных нормативных актов, регулирующих работу бизнеса.
"Изменение системы государственного надзора в 2018 году, в соответствии с сегодняшними решениями, которые будут представлены моими коллегами, позволит избавиться от рудимента советской системы надзора и контроля. Сегодня мы тоже примем дерегуляционный пакет - более 300 актов сегодня будет отменено", - сказал премьер.
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По его словам, будет изменен подход относительно государственного надзора в отношении бизнеса и правительство не будет поддерживать ту систему, которая действует сегодня.
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В то же время, отметил он, будут определены главные крмитерии, которым должно соответствовать предприятие.
"Там должно быть безопасно, должна быть пожарная безопасность на должном уровне, продовольственная безопасность. Все то, что касается жизни и здоровья человека, должно быть защищено государством. Поэтому система будет построена таким образом, что будет "чеклист", по которому абсолютно четко определены критерии проведения проверки", - отметил он.
Ранее Гройсман заявил, что в 2018 году будет сделан шаг по технологическому перевооружению национальной экономики и производства.