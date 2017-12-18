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Кабмін сьогодні скасує понад 300 актів щодо регуляції діяльності бізнесу

Кабмін сьогодні скасує понад 300 актів щодо регуляції діяльності бізнесу

Київ • УНН

 • 15947 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН.  Кабінет міністрів України сьогодні скасує понад 300 актів регуляції діяльності бізнесу, а також схвалить новий дерегуляційний пакет. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду за участю бізнесу та контролюючих органів, передає кореспондент УНН.

Прем'єр нагадав, що у 2016 році уряд скасував 367 різних нормативних актів, що регулювали роботу бізнесу.

"Зміна системи державного нагляду у 2018 році відповідно до сьогоднішніх рішень, які будуть презентовані моїми колегами, дасть можливість позбутися рудименту радянської системи нагляду і контролю. Сьогодні ми теж схвалимо дерегуляційний пакет - більше 300 актів сьогодні буде скасовано", - сказав Прем'єр.

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За його словами, буде змінено підхід щодо державного нагляду щодо бізнесу й уряд не підтримуватиме ту систему, яка діє сьогодні.

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Водночас, зазначив він, буде визначено найголовніші крмитерії, яким має відповідати підприємство. "Там має бути безпечно, має бути пожежна безпека на належному рівні, продовольча безпека. Все те, що стосується життя і здоров'я людини, має бути захищеним державою. Тому система буде побудована таким чином, що буде "чекліст", по якому абсолютно чітко визначені критерії проведення перевірки", - зазначив він.

Раніше Гройсман заявив, що у 2018 році буде зроблено крок по технологічному переозброєнню національної економіки та виробництва.

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