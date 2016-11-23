Кабмин одобрил подписание соглашения о займе от Венгрии в 50 млн евро

Как отметила докладчик по этому вопросу, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, "это будет рамочное соглашение, которое мы планируем подписать в течение визита в Венгрию Премьер-министра завтра-послезавтра".

Она уточнила, что соглашение предусматривает объем займа в 50 млн евро "на интересующих нас условиях с нулевой процентной ставкой на 18,5 лет, который позволит сделать на границе много полезных вещей".