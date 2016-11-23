Кабмин одобрил подписание соглашения о займе от Венгрии в 50 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Кабинет министров одобрил подписание кредитного соглашения между правительствами Украины и Венгрии о займе в 50 млн евро. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Как отметила докладчик по этому вопросу, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, "это будет рамочное соглашение, которое мы планируем подписать в течение визита в Венгрию Премьер-министра завтра-послезавтра".
Она уточнила, что соглашение предусматривает объем займа в 50 млн евро "на интересующих нас условиях с нулевой процентной ставкой на 18,5 лет, который позволит сделать на границе много полезных вещей".