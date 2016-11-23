Кабмін схвалив підписання угоди про позику від Угорщини у 50 млн євро

Як зазначила доповідач з цього питання, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, “це буде рамкова угода, яку ми плануємо підписати протягом візита в Угорщину Прем’єр-міністра завтра-післязавтра”.

Вона уточнила, що угода передбачає обсяг позики у 50 мільйонів євро “на цікавих для нас умовах з нульовою відсотковою ставкою на 18,5 років, яка дозволить зробити на кордоні багато корисних речей”.