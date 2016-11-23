Кабмін схвалив підписання угоди про позику від Угорщини у 50 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Кабінет міністрів схвалив підписання кредитної угоди між урядами України та Угорщини про позику у 50 мільйонів євро. Відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Як зазначила доповідач з цього питання, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова, “це буде рамкова угода, яку ми плануємо підписати протягом візита в Угорщину Прем’єр-міністра завтра-післязавтра”.
Вона уточнила, що угода передбачає обсяг позики у 50 мільйонів євро “на цікавих для нас умовах з нульовою відсотковою ставкою на 18,5 років, яка дозволить зробити на кордоні багато корисних речей”.