Кабмин одобрил ряд кадровых решений: кого уволили и назначили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Сегодня Кабинет министров Украины назначил заместителем председателя областной государственной администрации Днепропетровской области Клянцка Николая Васильевича, и освободил от должности заместителя Председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса. Об этом в своем Telegram информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
детали
Сообщается, что правительство согласовало следующие назначения:
— Процька Владимира Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы экспортного контроля;
— Вишнева Виктора Михайловича заместителем Председателя Государственной службы морского и речного транспорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;
— Губенко Виктора Григорьевича председателем Шосткинской районной государственной администрации Сумской области;
— Назима Владимира Ивановича председателем Прилуцкой районной государственной администрации Черниговской области;
— Клянцка Николая Васильевича заместителем председателя Днепропетровской областной государственной администрации
— Сирко Людмилы Ивановны заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации
— Калинина Максима Витальевича заместителем председателя Полтавской областной государственной администрации.
Также сообщается об увольнении трех человек из следующих должностей:
— Стоецкого Василия Федоровича с должности заместителя Председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям;
— Протаса Святослава Викторовича от должности заместителя Председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины;
— Билана Александра Михайловича от должности заместителя генерального директора Государственного концерна “Ядерное топливо”.
Также временно возложено исполнение обязанностей:
— государственного секретаря Министерства внутренних дел Украины на Бояркина Елену Анатольевну;
— генеральный директор Государственного концерна “Ядерное топливо” на Переста Яна Ивановича.
Напомним
12 октября Правительство назначило председателем Государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко.