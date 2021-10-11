Уряд призначив Науменко головою Державної міграційної служби України
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні призначив головою Державної міграційної служби України Наталію Науменко. Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Мельничук повідомив, що уряд призначив:
• Кучера Олексія Володимировича Головою Державної регуляторної служби України;
• Науменко Наталію Миколаївну Головою Державної міграційної служби України;
• Ніколайчука Олега Олександровича заступником Голови Державної митної служби України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
За його словами, уряд звільнив Науменко з посади першого заступника Голови Державної міграційної служби України.
Також було погоджено звільнення Луценка Геннадія Петровича з посади голови Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області
Що було раніше
29 вересня цього року на засіданні Кабінету міністрів з посади було звільнено з займаної посади голову Державної міграційної служби Максима Соколюка.
Ухвалення такого рішення відбулося оперативно на тлі появи інформації про можливі зловживання у відомстві.
Тоді тимчасове виконання обов’язків голови було покладено на першого заступника голови ДМС Наталію Науменко, яка до цього була першим заступником керівника міграційної служби.