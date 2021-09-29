Голову ДМС Соколюка звільнили з посади одразу після появи інформації про можливі розкрадання

Деталі

Ухвалення такого рішення відбулося оперативно на тлі появи інформації про можливі зловживання у відомстві: УНН повідомляв, що в кабінеті Соколюка та в його заступників пройшли обшуку. Співробітник НАБУ проводили вказані слідчі дії в межах розслідування кримінального провадження за підозрою у розкраданнях державних коштів на будівництві нового офісу ДМС у Києві по вулиці Павлівській.

У НАБУ інформацію поки не коментують, але кадрове рішення щодо Соколюка дає підстави вважати, що справа розслідується, а також, що нове керівництво МВС на чолі з Денисом Монастирським вирішило проводити політику "нульової толерантності" до проявів корупції в відомстві, що цілком відповідає запитам суспільства.

Додамо, що рішенням Кабміну тимчасове виконання обов’язків голови покладено на першого заступника голови ДМС Наталію Науменко.

Нагадаємо

Соколюк очолював ДМС з січня 2015 року. За період його керівництва ДМС не одноразово ставало об’єктом уваги журналістів-розслідувачів та правоохоронців.

Найбільшої уваги та розголосу отримала справа колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України Діни Пімахової, яку підозрюють у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди. Пімахову, справу якої нещодавно було передано на розгляд Вищого антикорупційного суду, підозрюють в організації противоправного оформлення посвідок на проживання та громадянства України для іноземців.