Правительство назначило Науменко председателем Государственной миграционной службы Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Кабинет министров Украины на внеочередном заседании назначил председателем Государственной миграционной службы Украины Наталью Науменко. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Мельничук сообщил, что правительство назначило:
• Кучера Алексея Владимировича Председателем Государственной регуляторной службы Украины;
• Науменко Наталья Николаевна Председателем Государственной миграционной службы Украины;
• Николайчука Олега Александровича заместителем Председателя Государственной таможенной службы Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
По его словам, правительство освободило Науменко с должности первого заместителя Председателя Государственной миграционной службы Украины.
Также было согласовано увольнение Луценко Геннадия Петровича с должности председателя Прилуцкого районной государственной администрации Черниговской области
Что было раньше
29 сентября этого года на заседании Кабинета министров от должности был освобожден от занимаемой должности председателя Государственной миграционной службы Максима Соколюка.
Принятие такого решения произошло оперативно на фоне появления информации о возможных злоупотреблениях в ведомстве.
Тогда временном исполнении обязанностей председателя было возложено на первого заместителя председателя ГТС Наталью Науменко, которая до этого была первым заместителем руководителя миграционной службы.