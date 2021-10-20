Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили

Деталі

Повідомляється, що уряд погодив наступні призначення:

— Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;

— Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

— Губенка Віктора Григоровича головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;

— Назіма Володимира Івановича головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;

— Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;

— Сірко Людмили Іванівни заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;

— Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.

Також повідомляється про звільнення трьох осіб з наступних посад:

— Стоєцького Василя Федоровича з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

— Протаса Святослава Вікторовича з посади заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

— Білана Олександра Михайловича з посади заступника генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”.

Також тимчасово покладено виконання обов’язків:

— державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;

— генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо” на Пересту Яна Івановича.

Нагадаємо

12 жовтня Уряд призначив головою Державної міграційної служби України Наталію Науменко.