Кабмін схвалив низку кадрових рішень: кого звільнили та призначили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Сьогодні Кабінет міністрів України призначив заступником голови обласної державної адміністрації Дніпропетровської області Клянцка Миколу Васильовича, та звільнив з посади заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України Святослава Протаса. Про це у своєму Telegram інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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Повідомляється, що уряд погодив наступні призначення:
— Процька Володимира Володимировича першим заступником Голови Державної служби експортного контролю;
— Вишньова Віктора Михайловича заступником Голови Державної служби морського та річкового транспорту України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;
— Губенка Віктора Григоровича головою Шосткинської районної державної адміністрації Сумської області;
— Назіма Володимира Івановича головою Прилуцької районної державної адміністрації Чернігівської області;
— Клянцка Миколи Васильовича заступником голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
— Сірко Людмили Іванівни заступником голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації;
— Калініна Максима Віталійовича заступником голови Полтавської обласної державної адміністрації.
Також повідомляється про звільнення трьох осіб з наступних посад:
— Стоєцького Василя Федоровича з посади заступника Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
— Протаса Святослава Вікторовича з посади заступника Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України;
— Білана Олександра Михайловича з посади заступника генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”.
Також тимчасово покладено виконання обов’язків:
— державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Бояркіну Олену Анатоліївну;
— генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо” на Пересту Яна Івановича.
Нагадаємо
12 жовтня Уряд призначив головою Державної міграційної служби України Наталію Науменко.