Кабмин еще нарабатывает свой вариант пенсионной реформы - П.Розенко

Ранее глава миссии МВФ Рон ван Роден в своей статье написал, что введение накопительной пенсионной системы было бы преждевременным, "учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине".

П.Розенко, комментируя мнение Р.ван Родена, отметил, что "Кабмин свой вариант пенсионной реформы, безусловно нарабатывает. Вопрос в том, что другие определенные утверждения (в статье - ред.) вызывают большие сомнения. Мы определились и это позиция украинской власти, что вопрос повышения пенсионного возраста в нынешнем варианте пенсионной реформы будет отсутствовать".

"Можно приводить аргументы, что в Европе средний выход на пенсию на 4 года выше чем в Украине, но и средняя продолжительность жизни там на 10 лет выше и это главный вызов украинской власти", - добавил П.Розенко.

Также вице-премьер-министр отметил, что у современной пенсионной реформі нет никакого советского прошлого: "Меня обеспокоил тезис (в статье Р.ван Родена - ред.), что в Украина имеет советскую пенсионную систему и не может из нее вырваться. Это не совсем так. Мы уничтожили советскую пенсионную систему еще в начале 2000-х годов. Нынешняя пенсионная система не имеет никакого советского прошлого. Проблема в том, что мы еще не до конца перешли на европейскую модель пенсионного страхования. Ии не дошли до того, что написано в действующем законодательстве, до введения трехуровневой пенсиионой системы".

Напомним, в ВР ожидают, что законопроект о накопительной пенсионной системе скоро внесут в парламент.