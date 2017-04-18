Кабмін ще напрацьовує свій варіант пенсійної реформи - П.Розенко

Раніше голова місії МВФ Рон ван Роден у своїй статті написав, що введення накопичувальної пенсійної системи було б передчасним, "враховуючи нинішній рівень розвитку фінансових ринків і нормативно-правову базу в Україні".

П.Розенко, коментуючи думку Р.ван Родена, зазначив, що "Кабмін свій варіант пенсійної реформи, безумовно напрацьовує. Питання в тому, що інші певні твердження (в статті - ред.) викликають великі сумніви. Ми визначилися і це позиція української влади, що питання підняття пенсійного віку в нинішньому варіанті пенсійної реформи буде відсутній".

"Можна наводити аргументи, що в Європі середній вихід на пенсію на 4 роки вище ніж в Україні, а й середня тривалість життя там на 10 років вище і це головний виклик українській владі", - додав П.Розенко.

Також віце-прем'єр-міністр зазначив, що сучасна пенсійна реформа не має ніякого радянського минулого: "Мене занепокоїла теза (у статті Р.ван Родена - ред.), що Україна має радянську пенсійну систему і не може з неї вирватися. Це не зовсім так. Ми знищили радянську пенсійну систему ще на початку 2000-х років. Нинішня пенсійна система не має ніякого радянського минулого. Проблема в тому, що ми ще не до кінця перейшли на європейську модель пенсійного страхування. Ии не дійшли до того, що написано в чинному законодавстві, до введення трирівневої пенсійної системи".

Нагадаємо, у ВР очікують, що законопроект щодо накопичувальної пенсійної системи скоро внесуть до парламенту.