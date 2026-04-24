$43.940.0551.380.12
ukenru
Кабмин предлагает не облагать налогом денежные выплаты по программе "еСадик"

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Кабмин зарегистрировал законопроект о невключении помощи еСадик в налогооблагаемый доход родителей. Выплата предназначена на уход за детьми от 3 лет.

Кабинет министров одобрил и зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагает не облагать налогом денежные выплаты, полученные по программе "еСадик". Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук, передает УНН

Кабинетом министров зарегистрирован в Верховной Раде: проект закона "О внесении изменения в статью 165 Налогового кодекса Украины относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты "еСадик" (регистр. 15193) 

- сообщил Мельничук. 

По его словам, законопроект направлен на создание условий для совмещения родительства с занятостью путем предоставления государственной поддержки семьям с детьми в виде ежемесячной денежной выплаты "еСадик" и обеспечения невключения такой выплаты в налогооблагаемый доход налогоплательщика в дородовой, послеродовой период и период ухода за ребенком после его рождения.

Проектом закона предлагается предусмотреть невключение суммы ежемесячной денежной выплаты "еСадик", которая предоставляется в соответствии с ЗУ "О государственной помощи семьям с детьми", в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщика 

- добавил Мельничук. 

Дополнение

В ноябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект №13532, который предусматривает единовременную выплату 50 000 грн при рождении ребенка. Он также включает ежемесячную поддержку 7 000 грн для ухода за малышом до 1 года и другие меры для повышения рождаемости.

Закон, среди прочего, предусматривает введение с 1 января 2028 года ежемесячной денежной выплаты "еСадик", которая назначается для обеспечения ухода за детьми в возрасте от трех до шести лет, а для детей с особыми образовательными потребностями - до семи лет, а в отдельных случаях до 8 лет. 

В законе указывается, что такая выплата предоставляется "с целью содействия совмещению работы и ухода за ребенком и поддержки всестороннего развития ребенка". 

Также закон предусматривал поручение Кабмину разработать и подать в Раду законопроект относительно невключения в налогооблагаемый доход налогоплательщика суммы ежемесячной денежной выплаты "еСадик". 

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада