Кабмин сообщил, какой регион лучше всего обеспечил своих медиков "защитой"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Учреждения здравоохранения Черкасской области обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) на 80,98%. Это - лучший результат среди всех областей Украины. Об этом свидетельствует официальная статистика от Кабинета министров Украины, обнародованная на портале covid19, передает УНН.
На втором месте - Хмельницкая область. Там учреждения здравоохранения обеспечены СИЗ на 78,23%.
Замыкает тройку лидеров Кировоградская область с показателей обеспеченности СИЗ в 71,71%.
В общем, медучреждения Украины обеспечены СИЗ на 62,85%, оборудованием - на 71,49%, персоналом - на 76,92%.
Ранее УНН сообщал, что Черкасская область демонстрирует показательную взаимопомощь власти и бизнеса в борьбе с коронавирусом.
За неполный месяц "Спільнодія Черкащини" - платформа сотрудничества власти, бизнеса и черкасщан - привлекла почти 20 млн грн средств от благотворителей, из которых 14 млн грн - взнос Юрия Косюка, владельца крупнейшего производителя курятины в Украине, компании МХП (Наша Ряба), чьи мощности расположены на территории региона.
Помощь за это время получило более 40 медучреждений - от крупных больниц до сельских ФАПов. На средства защиты медиков и тесты потрачено уже около 16 млн грн.