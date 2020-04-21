Кабмін повідомив, який регіон найкраще забезпечив своїх медиків “захистом”

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. Заклади охорони здоров’я Черкаської області забезпечені засобами індивідуального захисту (ЗІЗ) на 80,98%. Це — найкращий результат з-поміж усіх областей України. Про це свідчить офіційна статистика від Кабінету міністрів України, оприлюднена на порталі covid19, передає УНН.

На другому місці — Хмельницька область. Там заклади охорони здоров’я забезпечені ЗІЗ на 78,23%.

Замикає трійку лідерів Кіровоградська область із показників забезпеченості ЗІЗ у 71,71%.

Загалом, медзаклади України забезпечені ЗІЗ на 62,85%, обладнанням — на 71,49%, персоналом — на 76,92%.

Раніше УНН повідомляв, що Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом.

За неповний місяць “Спільнодія Черкащини” — платформа співпраці влади, бізнесу і черкащан — залучила майже 20 млн грн коштів від благодійників, з яких 14 млн грн — внесок Юрія Косюка, власника найбільшого виробника курятини в Україні, компанії МХП (Наша Ряба), чиї потужності розташовані на території регіону.

Допомогу за цей час отримало понад 40 медзакладів — від великих лікарень до сільських ФАПів. На засоби захисту медиків та тести витрачено вже близько 16 млн грн.

Українські Національні Новини

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